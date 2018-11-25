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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:03 ص

اليوم.. "الاستثمار" تناقش مواجهة مخاطر التحرش فى المواصلات

اليوم.. الاستثمار
وكالات
dostor.org/2409736

تستضيف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأحد، مؤتمر إطلاق المبادرة القومية للمواجهة من مخاطر التحرش فى المواصلات العامة، وهى أول مبادرة من نوعها فى مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين.

يحضر إطلاق المبادرة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وسفراء فرنسا والمانيا والاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية وممثلين عن وزارتى النقل والشباب.

المبادرة، برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولى،والنقل والشباب، والمجلس القومي للمراة، وبرنامج الأمم المتحدة للمراة، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

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