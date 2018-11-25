سوريا: الإرهابيون استخدموا "الكلور" فى هجوم حلب

أفاد مصدر أمني سورى رفيع المستوى، قى تصريحات لوكالة "سبوتنيك الروسية"، بأن التحقيقات الأولية في الهجوم لمجموعة من الإرهابين على الشوارع في حلب، تشير إلى أن الإرهابيين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حاليًا وعبر فرق متخصصة على تحديد نوعها.



فيما أكد مصدر طبي في "حلب"، بأن الفحص الأولى للحالات التي أصيبت باختناق وإقياء وإغماء نتيجة استهداف المسلحين لأحياء حلب بقذائف صاروخية تحمل مواد سامة يؤكد أن المادة المستخدمة هي غاز الكلور، وفقا لـ"سبوتنيك".



ومازالت طواقم الإسعاف تعمل بنشاط في الأحياء المذكورة فيما يبدو أن حصيلة المصابين قابلة للارتفاع، وفقا لوكالة "سبوتنيك".



من جانبه، قام الجيش السوري بقصف مواقع للجماعات الإرهابية ردًا على الهجوم بقذائف تحتوي على غازات سامة، وأسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوفهم.



يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت، مساء أمس السبت، حي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سام أسفرت عن وقوع أكثر 65 مصابًا، والحصيلة قابلة للارتفاع.