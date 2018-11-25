الحكومة المغربية تجمد الحوار الاجتماعى مع النقابات.. والأخيرة تتوعد

دخل الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي والمركزيات النقابية مرحلة الجمود، منذ إعلان النقابات العمالية الأكثر تمثيلية مقاطعتها لهذا الحوار بسبب ما وصفته "ضعف العرض الحكومي".



وتصر حكومة سعد الدين العثماني على تطبيق عرضها والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم (40 دولارًا) على أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم (10 دولارات) على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار).



في المقابل، تصف النقابات العمالية عرض الحكومة بـ"الهزيل"، حيث تطالب ببذل مجهود إضافي لتحسينه حتى يمس فئات واسعة من الأجراء، خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والمعيشية التي تمس بقدرتهم الشرائية يوما بعد يوم. وفق تعبيرها.