إسرائيل تكشف عن اتفاق لتصدير الغاز إلى أوروبا

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، عن اتفاق تاريخي يقضي بتصدير الغاز إلى أوروبا، عبر السماح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم، ويربط بين إسرائيل وأوروبا.



ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فقد وقعت كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص على الاتفاقية.



وحسب القناة، يبلغ طول خط الأنابيب 2000 كيلومتر وعمق 3.5 كيلومتر تحت سطح البحر، وسوف يسهل على إسرائيل أن تصدر الغاز إلى البلقان وأوروبا الشرقية.



وقالت القناة، إن هذه المبادرة قام بتقديمها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس للمرة الأولى إلى الاتحاد الأوروبي الذي وافق على استثمار 100 مليون دولار في دراسة الجدوى.