سميرة سعيد تتألق فى أحدث جلسة تصوير بعدسة هادى كرم.. صور

خضعت الديفا سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، بعدسة مصور المشاهير هادي كرم، تألقت من خلالها بإطلالة شبابية ومبهجة، واستخدمت ماكياج غامق أبرز جمال وجهها، وشعر مموج منسدل.



من ناحية أخرى؛ قامت سميرة سعيد بإعادة طرح أغنية "أزاي أحب" عبر القناه الرسمية لها على موقع "اليوتيوب" منذ أيام قليلة، وهي كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع محمد مصطفى، وتصوير الفيديو كليب الجديد لـ عمرو يوسف، وأحمد عامر.



يذكر أن الأغنية الأصلية تم طرحها عام 2002 في ألبوم "يوم ورا يوم" وقد حققت نجاح كبير وقت طرحها بالأسواق.