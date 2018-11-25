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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:43 ص

ملياردير يسدد ديون 600 ألف شخص من أبناء بلده

ملياردير يسدد ديون
وكالات
dostor.org/2409726

أعلنت حكومة جورجيا أنها وقعت اتفاقًا مع المصارف المحلية لمحو "ديون أزيد من 600 ألف مقترض صغير"،أي ما يعادل سدس سكان البلاد التي كانت من الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفييتي.

وتبين بعد ذلك أن ممون هذا الإجراء الذي كلف 495 مليون يورو، هي منظمة "كارتو" لصاحبها رجل الأعمال بيدزينا إيفانيشفيلي، وهو أغنى شخص في البلاد، لكنه أيضًا مؤسس ورئيس الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".

والشريحة التي أعفيت من الديون، هي تلك التي بقي بذمتها 660 يورو أو أقل خلال العام الجاري، وهو مبلغ يمثل ضعف متوسط الدخل الشهري بجورجيا.

ورغم أن الحكومة حددت في بلاغها بخصوص الإعفاء، أنه كان مبرمجًا قبل الاستحقاقات الانتخابية بفترة، لكن ذلك لم يمنع اشتعال جدل حاد في جورجيا لا سيما من طرف المعارضة، واعتبرته 3 منظمات دولية – من بينها امنيستي- رشوة انتخابية، خصوصًا أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بجورجيا سيجري يوم 28 نوفمبر الجاري.

وكانت مرشحة حزب "الحلم الجورجي" ووزيرة الخارجية السابقة "سالوميه زورابيشفيلي"، قد حصلت على نسبة 36.6 بالمائة من الأصوات خلال الدور الأول، لكن غريمها غريكول فاشادزه تفوق عليها ب 37.7 بالمائة.

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