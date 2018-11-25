إيران تصدر تأشيرات إلكترونية للسياح للتحايل على العقوبات الأمريكية‎

اعتبر مسؤول إيراني، أن مباشرة بلاده منذ يوم الخميس الماضي، إصدار تأشيرات دخول إلكترونية للوافدين في مطارات البلاد من دون وضع أختام على جوازاتهم، هي إحدى طرق التحايل على العقوبات الأمريكية ضد طهران.



وقال رئيس منظمة السياحة الإيرانية علي أصغر مونسان لصحيفة "عالم الاقتصاد" الإيرانية، اليوم، إن إصدار تأشيرة إلكترونية بدون ختم للسياح الوافدين إلى إيران هي إحدى طرق التحايل على العقوبات الأمريكية، مضيفًا أن هذا النوع من التأشيرات سيزل العقبات أمام السياح الأجانب الذين يسافرون إلى بلدان أخرى منها الولايات المتحدة دون أي قلق.



وأوضح مونسان أنه عن طريق إصدار تأشيرة إلكترونية بدون ملصق وختم داخل جواز السفر للسياح الأجانب الوافدين عبر المطارات الإيرانية، هو إزالة القلق الذي يساور سياح ومواطني الدول الأخرى الذين يتخوفون من السفر إلى إيران خوفًا من العقوبات الأمريكية.



وبدأ توافد عدد من السياح والشركات الأجنبية لحضور معرض الخطوط الجوية الإيرانية الذي سيفتتح في جزيرة كيش المطلة على الخليج العربي في يوم الاثنين المقبل.