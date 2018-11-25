غسان سلامة يبدأ مساعى "الفرصة الأخيرة" لحشد الدعم للمؤتمر الليبى الجامع

بدأ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مساء السبت تحركات واسعة لحشد الدعم للمؤتمر الليبي الجامع الذي وصفه مراقبون بأنّه "آخر فرصة" للمبعوث الأممي لإنقاذ جهوده من الفشل.



ووصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، إلى مدينة ترهونة، حيث عقد عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين بالمدينة وحثّهم على العمل من أجل انجاح المؤتمر الوطني الليبي الجامع المرتقب في يناير المقبل، وفق ما ذكرته مصادر محلية ليبية لموقع "ارم نيوز".



وقال سلامة: "نعقد المؤتمر الوطني من أجل أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى، سنرفع هذه التوصيات الى مجلس الأمن في الأمم المتحدة والذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها".



ولم يتطرّق غسان سلامة، إلى قائمة المدعوين لحضور المؤتمر الوطني الليبي الجامع خلال لقائه المسؤولين الليبيين، إلا أن مصادر محلية ليبية كشفت أنه سيجمع رموزا من النظام الليبي السابق والقبائل والقوى السياسية والأقليات والمرأة والشباب، فضلا عن ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة.



لكن المصادر شكّكت بالمقابل في قدرة "سلامة" على جمع هذا الخليط من الليبيين، معتبرة أن هذا الأمر يحتاج أشهرا، مؤكّدة أن المدة المتبقية عن موعد المؤتمر غير كافية، حسب قولها.



وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في وقت سابق قرارا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة برئاسة عبداللطيف الشويرف، وعضوية 22 شخصية يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية بكافة المكونات والمناطق.



وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا في 12 نوفمبر الجاري قد انتهى إلى ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب الليبي وتأسيس لجنة للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة.



وأشار بيان للمجلس الرئاسي الليبي إلى أنّ اللجنة ستتولى إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة.