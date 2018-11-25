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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:08 ص

شاهد.. كواليس تحضير الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"

شاهد.. كواليس تحضير
شاهد.. كواليس تحضير الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"
منار إبراهيم
dostor.org/2409723

يعكف النجم كريم عبد العزيز على وضع اللمسات والتفاصيل النهائية مع المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، لبدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بعدما حقق الجزء الأول منه إيرادات قياسية بشباك التذاكر وصدى كبير بـ"السوشيال ميديا".

وشارك المؤلف أحمد مراد صورة من داخل كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "من خمس سنين تجربة الفيل الأزرق كانت مقامرة بكل المقاييس، ودلوقتى بنعيد المقامرة تانى، بنفس البرتيتة".

ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة على ان يطرح بالسينمات بموسم إجازة الصيف المقبل، ويخوض بطولته كل من، النجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللى كريم، وتنضم لهما النجمة هند صبرى.

شاهد.. كواليس تحضير الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"
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