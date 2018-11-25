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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:40 ص

أمين شرطة سابق يقتل والده فى إمبابة

فتل ـ أرشيفية
فتل ـ أرشيفية
ندي حمدي
dostor.org/2409717

تناقش الأجهزة الأمنية بالجيزة أمين شرطة سابق، حول اتهامه بقتل والده بعد طعنه بسكين بعزبة هنيدي بإمبابة.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل مسن بعزبة هنيدي بإمبابة، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن نجل القتيل ارتكب الجريمة.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المتهم أمين شرطة مفصول من الخدمة ويتردد أنه مريض نفسي وقام بطعن والده بسكين.

كانت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، ألقت القبض على أمين الشرطة السابق بعد قتله لوالده بالسكين، وتجري الآن مناقشته حول دوافع ارتكابه للجريمة.

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