الجيش اليمنى يحرر الظاهر فى صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران.



وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة وتواصل التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات.



وأضاف المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الجيش وفي إطار عمليته العسكرية لاستكمال تحرير المديرية فرض سيطرته على عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ.



وتمكن الجيش اليمني، في الجهة الشمالية للجبهة من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية ومنها تبتي القيادة والوصاغي وغيرها من المواقع التي كانت تمثل أهم تحصينات مليشيات الحوثي الانقلابية.



وأكد المصدر أن المعارك مستمرة حتى عقبة مران حيث يستعد الجيش اليمني لدخول مديريه حيدان لاستعادتها من الانقلابيين الحوثيين.



الحوثي يتكبد خسائر فادحة



لقي نحو عشرين عنصرًا من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران الجيش اليمني، في جبهة قانية، التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.



وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادي: إن قتلى المليشيا سقطوا خلال اشتباك دارت مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية.



وأضاف العميد العرادي، في تصريح نقله موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت منع محاولة تسلل للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلى تبة الشهيد مما أسفر عن مقتل عشرين من مسلحي المليشيا بينهم قيادات.



وتعهد القائد في الجيش اليمني، بمواصلة العمليات العسكرية والتقدم حتى تحرير محافظة البيضاء من المليشيا الانقلابية، مشيدًا بالدور الفاعل لطيران دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في إسناد الجيش في معركته ضد الانقلابين