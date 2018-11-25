محاكمة يوسف الحسينى لاتهامه بسب الزند.. اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة الإعلامى يوسف الحسينى، فى البلاغات المقدمة ضده من المستشار أحمد الزند، تتهمه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل على ومحمد خيرى أحمد وأشرف محمد علي، وسكرتارية أيمن محمود.



وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ 3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذى يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.