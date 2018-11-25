عاجل.. تأجيل النهائى بين بوكا جونيورز وريفر بليت

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل مباراة ريفربليت ضد غريمه التقليدى بوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس ليوم غد الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب "المونيمونتال".



وكانت جماهير ريفربليت قد اعتدت على حافلة بوكا جونيورز لحظة وصولها إلى ملعب "المونيمونتال"، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبى فريق البوكا لإصابات، نقل على إثرها لاعبان إلى المستشفى.



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين قبل أسبوعين فى معقل بوكا جونيورز "البومبونيرا" قد انتهت بالتعادل الإيجابى 2 – 2.