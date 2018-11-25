يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 25 / 11 / 2018 نهائي الليبرتادوريس

يلتقي فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت ضمن بطولة نهائي ليبرتادوريس 2019 لقاء العودة، يطمح ريفر بليت إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يسعى بوكا جونيورز لإحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخه ، ستكون المواجهة بينهما في نهائي كأس ليبرتادوريس هي الأهم حيث يلتقي الفريقان على استاد “لا بومبونيرا” ثم يلتقيان إيابا في نوفمبر الحالي على استاد “مونومينتال” معقل فريق ريفر بليت.