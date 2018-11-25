شتاء بارد وأمطار غزيرة.. "الأرصاد" تكشف هل تغيرت بدايات الفصول؟

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء هذا العام في مصر سيكون بارد، والأمطار غزيرة جدًا خاصة على السواحل، في شهر ديسمبر ويناير، لافتًا إلى أن الدفي يبدأ من فبراير.

وعما إذا كانت بدايات الفصول قد تغيرت، قال عبدالعال في حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، ومنها مصر، ولهذا فإنه كلف مجموعة علماء في هيئة الأرصاد، يبحثوا بدايات الفصول حدث فيها تغيير أم لا، والسمات الرئيسية لكل فصل.



