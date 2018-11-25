يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2

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نقدم رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في نهائي كأس الليبرتادوريس، البث المباشر لتلك المواجهة سنقدمه لكم مباشرة برابط بدون تقطيع وبجودة عالية كورة اون لاين، ويأمل كلا الفريقين من خلال تلك المواجهة لحسم اللقب لصالحة خاصة في ظل الشغف الجماهيري المتبادل والعداوة الأزلية.

السوبر الأرجنتيني فى نهائي كوبا ليبرتادوريس بث مباشر

نقل مباشر ريفر بليت 24-11-2018 اون لاين بوكا كأس الليبرتادوريس اليوم Boca Juniors vs River Plate Live, في مباريات اليوم بث حي مباشر, حيث من المقرر ان يحل كلا الفريقين في نهائي كأس ليبرتادوريس يستضيف اليوم نادي ريفر بليت الارجنتيني علي ملعب المونيمونتال بقياده الحكم أندريس كونها اليوم , في بث مباشر بوكا جونيور اليوم مباشر.

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