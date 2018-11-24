"المرأة المصرية والكتاب" في مئوية ملك ناصف الاثنين

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري أمسية ثقافية بعنوان المرأة المصرية والكتابة في مئوية باحثة البادية ملك حفني ناصف، وذلك في السادسة من مساء الاثنين بمقر المجلس، وذلك في إطار سلسلة "ندوات وأمسيات" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة.



تقام الأمسية بمشاركة نخبة من الكاتبات والكتاب من بينهم: إقبال بركة، الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي، الدكتورة عزة بدر، الكاتبة هالة البدري، ويدير الأمسية الناقد الدكتور أحمد درويش، مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس.