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الثقافة
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:47 م

رسم حر ومسابقات ثقافية ومسرح عرائس في "ثقافة القاهرة"

رسم حر ومسابقات ثقافية
حسام الضمراني
dostor.org/2409664

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام بيت ثقافة أبو حشيش قافلة ثقافية وفنية بمدرسة أبطال رمضان الابتدائية تضمنت محاضرة للاحتفال بعيد الطفولة للدكتور أشرف الدعدع، تناولت تعريف الأطفال طرق تحقيق الهدف، مسابقات ثقافية، ورشة رسم على الوجوه واختتمت بعرض فنى لفرقة كورال أطفال السلام بقيادة الفنان سراج منير.

وقدّمت مكتبة الطفل بمكتبة sos بنك معلومات ومسابقة عن حياة الدكتور مجدي يعقوب لأطفال جمعية الكمال كما أقامت المكتبة العامة بنك معلومات عن المولد النبوي الشريف.

كما أقامت مكتبة دار الحرب الالكترونية ورشة ثقافية حوار مفتوح عن احتفالات المولد النبوي الشريف.
وفي إطار احتفالات بيت ثقافة نادى الطيران فرع مصر الجديدة بأعياد الطفولة قدّم مسرح عرائس لأطفال إحدى الحضانات مع مسابقه في إطار موضوع المسرحية وتوزيع هدايا على الأطفال.
بينما أقام بيت ثقافة نادي الهلوليدو تعليم الأطفال العزف على آلة الجيتار.

وأقام قصر ثقافة منشأة ناصر ورشة رسم حر بمناسبة عيد الطفولة بالإضافة إلى اللقاء الأدبى الأسبوعي للشعراء يسرى حنفى عبير مصطفى محمد العقاد زينب مصطفى أدار اللقاء رئيس نادى الأدب أحمد النجار.

كما أقام قصر ثقافة المستقبل ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم بمركز شباب 15 مايو.

وأقام قصر الريحانى ورشة تدريب على التركيز وإطالة النفس من خلال بعض التمرينات الحركية والغنائية، ورشة عمل خارجية بدار الهنا لذوي القدرات الخاصة لتنفيذ لوحة باستخدام الحبوب الملونه بالإضافة لورشه تعليميه لتمييز الخشن والناعم وتمرير الخيط فى الغطاء المثقوب لتنمية مهارات التركيز والإنتباه لدى الأطفال.

وفى قصر ثقافة السلام أقيم عرض فنى لفرقة السلام للموسيقى العربية وفرقة تنورة.

رسم حر ومسابقات ثقافية ومسرح عرائس في "ثقافة القاهرة"
رسم حر ومسابقات ثقافية ومسرح عرائس في "ثقافة القاهرة"
رسم حر ومسابقات ثقافية ومسرح عرائس في "ثقافة القاهرة"
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