القوات المسلحة تدعم الأرصاد بأجهزة جديدة لتحديد أوقات نزول المطر

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنهم يعملون بمساعدة القوات المسلحة، على تركيب رادرات في مصر، ترصد كمية المياه في السحابة، وتحدد الكمية التي ستنزل منها إلى الأرض، ومكان سقوطها، وتوقيتها بالضبط.

وأضاف خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "نمتلك كل الأجهزة الحديثة، إلا هذه الرادارات، سننتهي من تركيبها في خلال سنة، وحينها نقدر بدلا من التحذير من سقوط سيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وهي محافظات عدة، يتم تحديد أي محافظة وأي مدينة، وكمية المطر التي ستسقط".



