القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
07:35 م

انتحار بَيتى.. طبيب نفسى بريطانى: مكوث الشباب بمنازل العائلة يصيبهم بالاكتئاب
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
مصر
السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:47 م

القوات المسلحة تدعم الأرصاد بأجهزة جديدة لتحديد أوقات نزول المطر

القوات المسلحة تدعم
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2409663

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنهم يعملون بمساعدة القوات المسلحة، على تركيب رادرات في مصر، ترصد كمية المياه في السحابة، وتحدد الكمية التي ستنزل منها إلى الأرض، ومكان سقوطها، وتوقيتها بالضبط.

وأضاف خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "نمتلك كل الأجهزة الحديثة، إلا هذه الرادارات، سننتهي من تركيبها في خلال سنة، وحينها نقدر بدلا من التحذير من سقوط سيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وهي محافظات عدة، يتم تحديد أي محافظة وأي مدينة، وكمية المطر التي ستسقط".


اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

الطاعنون على انتخابات "الوفد" يوافقون على "دعوة أبوشقة" بشرط

دراسة: المصريون ينفقون 10 مليارات جنيه على الدجالين

مقرر «القومى للسكان»: «حوافز إيجابية» تشمل مواد تموينية للملتزمين بتقليل الإنجاب

"معركة الوزير والإمام".. خلاف وهمي نفخ فيه الإخوان

ads
الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

الأهلي يعلن توقيع عقوبات مغلظة على حسام عاشور ومؤمن زكريا

"معركة الوزير والإمام".. خلاف وهمي نفخ فيه الإخوان

يلا شوت الجديد| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24 / 11 / 2018 الدوري الاسباني

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

الأهلي يعلن توقيع عقوبات مغلظة على حسام عاشور ومؤمن زكريا

"معركة الوزير والإمام".. خلاف وهمي نفخ فيه الإخوان

يلا شوت الجديد| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24 / 11 / 2018 الدوري الاسباني

ads
كشكول

رئيس جامعة طنطا يستقبل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

بالصور.. نموذج الرئاسة الأمريكية ينظم ندوة عن الأنشطة الطلابية باقتصاد القاهرة

غدًا.. بدء المسح الطبى لطالبات الدراسات الإسلامية بالمنوفية

الخميس.. انطلاق مسابقة "الأربعين النووية" بالدراسات الإسلامية للطالبات

"عطا" مديراً لمركز البحوث الهندسية بجامعة طنطا

الأمصار

المغرب تخصص 500 مليون درهم لإعادة العمل في الخدمة العسكرية

سيرجي لافروف: أمريكا تدعم داعش في سوريا

وفاة فرد أمن مصري في السعودية

نزوح 7 آلاف أسرة بسبب السيول في العراق

تأجيل مباراة بوكا جونيورز وريفيربليت بسبب الشغب

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

ads
منوعات

دراسة: أصحاب الصور الملونة على إنستجرام يعانون من الوحدة

بعثة يابانية للبحث عن الماء في القمر

مشاكل تؤرق مالكي الهواتف الذكية

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

فحص للدم يكشف سرطان المبيض في مرحلته الأولى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎