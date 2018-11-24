توزيع جوائز مسابقة أرض الفيروز في دورتها الرابعة (صور)

اختتمت، مساء السبت، فعاليات الدورة الرابعة من مسابقة أرض الفيروز بمركز طلعت حرب الثقافي في السيدة نفيسة.



بدأت الفعاليات بافتتاح معرض أعمال المشاركين في المسابقة وضمت ابداعات 56 طفل وطفلة في الرسم والتصوير، في فئتين الأولي من 5 وحتي 9 سنوات، والفئة الثانية من 10 وحتي 16سنة.



أعقب افتتاح المعرض اعلان وتوزيع الجوائز، وكانت علي النحو التالي أولا: الأطفال من فئة 5 وحتي 9 سنوات، المركز الأول محمد حمدي السيد، المركز الثاني علي نصر محمد، الثالث أحمد تامر محمد، الرابع فادي ايهاب وجيه، أما المركز الخامس فكان مناصفة بين عادل محمد عادل وفريدة وائل فتحي.



ثانيا الأطفال من فئة 10 وحتى 16 سنة المركز الأول بريرة محمد صبري أمين، الثاني مريم محمد جمعة، الثالث مصطفي خليفة، الرابع ملك أحمد محمود، أما المركز الخامس فكان منصيب ياسين أنور بكري، كما حصل جميع المشاركين علي شهادات مشاركة.



ضمت لجنة التحكيم الدكتور عبد العزيز الجندي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان " رئيسا"، وعضوية كل من الدكتورة دعاء حاتم استاذة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والدكتورة ثريا حامد أستاذة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.