"الأرصاد": لا مجال للخطأ في حساب حالة الطقس ووضع مصر متقدم (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه ومع التطور التكنولوجي فلا مجال للخطأ في حساب حالة الطقس، مضيفًا: "شغلنا مظبوط 100%، وما نقدمه معلومات أكيدة وليست توقعات".

وأردف خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "ننشر البيان وفقًا لمعلومات علمية بحتة تعتمد على أهم علمين الفيزياء والرياضيات، لهذا فهي حسابات دقيقة".

ولفت إلى أنه خلال العمل بالمحطات اليدوية، كان من الممكن وقوع خطأ، أما منذ أصبحت أتوماتيكي، فالخطأ انعدم.

وذكر أن مصر من الدول المتقدمة في مجال الأرصاد الجوية على مستوى العالم، وأن لنا وضع عالمي وإفريقي وعربي متقدم، مشيرًا إلى أن مصر رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في الجامعة العربية، والنائب الأول لمجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية، وعضو المجلس التنفيذي للأرصاد الجوية، المكون من 27 دولة، كما أن مصر من ضمن 13 دولة مكونة للجنة الخطة الاستراتيجية 2030 في المنظمة.



