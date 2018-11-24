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السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:26 م

روسيا تكشف صفقة تبادل رهائن بين المعارضة السورية والنظام

سيرغي سولوماتين
سيرغي سولوماتين
dostor.org/2409652

كشف رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتصارعة في سوريا سيرغي سولوماتين، اليوم عن إطلاق جماعات مسلحة سراح 10 سوريين في عملية تبادل للأسرى قرب مدينة حلب.

وأوضح سولوماتين أنه تم في مدينة تادف تبادل 10 مواطنين سوريين احتجزتهم جماعات مسلحة مقابل إطلاق سراح 10 مسلحين من وحدات المعارضة.

وجرى التبادل بمشاركة ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية في مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين، العاملة في إطار صيغة اتفاق أستانا، وذلك وفق قناة روسيا اليوم.

وجرت عملية التبادل بحضور الجانبين التركي والإيراني وأيضا الهلال العربي السوري.

والمحرّرون هم 9 رجال وامرأة واحدة اختطفوا في أوقات سابقة في مناطق مختلفة من ريف حلب.

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