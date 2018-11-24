قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بسيامة القمص بيشوي آفا موسى أسقفًا عامًا باسم الأنبا بيزل.



والقمص بيشوي آفا موسى ولد في الولايات المتحدة الأمريكية من دير الأنبا موسى في تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إيبارشية كبيرة لهذا اختار الأنبا يوسف اثنين ليكونوا مساعدين له، وهو حاصل علي بكالوريوس علم نفس واجتماع من جامعة "رودجز" في الولايات المتحدة الأمريكية، وترهب عام 2009 له خدمات كثيرة، وسيحمل اسم "بيزل" أي "باسيليوس أو باسيلي".

