فيديو.. هاشم بحري: الأطباء النفسيون معرضون للإصابة بالاكتئاب وقد ينتحرون

علق الدكتور هاشم البحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر، على واقعة انتحار طبيب نفسي، قائلا: "إن الطبيب النفسي إنسان عادي، ويتعرض لما يتعرض له البشر العاديون.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الأطباء النفسيين معرضين للإصابة للاكتئاب، بسبب اطلاعهم على الضغوط النفسية لحالات المرضى بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن للطبيب النفسي مجال للترفيه عن النفس، قد يتعرض لاكتئاب شديد، وقد يفضي به إلى الانتحار.

وتابع أن المكتئب العقلي، أكثر عرضة للانتحار من الإنسان العادي، بـ 25 مرة، لافتا إلى أن نسب الاكتئاب في مصر زادت بشكل كبير، ولكنه اكتئاب موقفي مرتبط بمشكلات يومية.