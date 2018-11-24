الأساقفة يقرأون تعهّد الأسقفية: 5 مرشحين في القائمة

قرأ الأنبا ماركوس المرشح لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا إسحق المرشح لإيبارشية طما وكذلك الرهبان المرشحين للسيامة الأسقفية، التعهد الخاص بالأسقف الجديد، ضمن طقس عشية قداس السيامة.



سبق قراءة التعهد عمل موكب طافوا خلاله أرجاء الكاتدرائية لإعطاء فرصة للشعب الحاضر للتعرف عليهم.



والرهبان الخمسة المرشحين للأسقفية وهم:



القمص مرقس الأبنوبي أسقفًا لإيبارشية الوادي الجديد، والقمص ساويروس آفا مينا أسقفًا عامًا، والقمص بولس المحرقي أسقفًا عامًا، القمص بيشوى آفا موسى أسقفًا عامًا، والقمص مكسيموس آفا موسى أسقفًا عامًا.