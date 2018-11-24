مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية يلا شوت HD

يبدأ موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري للقاء.





تُنقل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال بوابة الدستور الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق البوكا المباراة ساعياً للظفر بلقب كوبا ليبرتادوريس بالرغم من إنتهاء مباراة الذهاب على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على أرضه ووسط جماهيره، فيما يسعى فريق ريفر بليت لتحقيق الهدف ذاته مع العلم بأن التعادل السلبي يكفيه من أجل التتويج باللقب في نهاية المطاف.





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