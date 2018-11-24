الشوط الثاني| يلا شوت|مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

تقام مساء اليوم مواجهة مهمة بين القطب الثاني في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد والعملاق الكتالوني برشلونة في إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني على ملعب "واندا ميتروبويلتانو" في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

وتبث المباراة التي ستحدد هوية متصدر الليغا عبر القناة الثالثة من مجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN 3HD، وسيعلق عليها المعلق عصام الشوالي.