الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الظاهر بصعدة

أعلن الجيش اليمني تحرير كل الأراضي بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، في بيان، أوردته قناة العربية الإخبارية الليلة، إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها الكاملة على مديرية الظاهر والتوغل صوب مديرية "حيدان" المعقل الأم لزعيم المليشيا الحوثي، وسط تكبدها خسائر فادحة.

وأشار إلي أن الجيش اليمني حرر سوق ومدينة "الملاحيظ" و"مثلث مران"، ومبنى "المجمع" الحكومي و"إدارة الأمن" ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها لانتزاع مديرية الظاهر بالكامل.

وتعد السيطرة على مديرية الظاهر مكسبا مهما في عمق صعدة، إذ تفتح الباب على مصرعية للجيش اليمني للتقدم باتجاه "عقبه مران" ودخول مديرية "حيدان" التي تضم سلسلة جبال "مران" التي يختبئ فيها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وكان مصدر يمني قد قال في وقت سابق إن الجيش اليمني استعاد مواقع جديدة في مديرية كتاف شمالي محافظة صعدة عقب هجوم مباغت شنه على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.