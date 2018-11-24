القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
07:35 م

انتحار بَيتى.. طبيب نفسى بريطانى: مكوث الشباب بمنازل العائلة يصيبهم بالاكتئاب
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
عالم
السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:29 م

الدفاع العراقية: مقتل 14 إرهابيا في غارات غرب الموصل

الدفاع العراقية:
وكالات
dostor.org/2409617

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 14 إرهابيا جراء غارات نفذها قوات الجيش والتحالف الدولي في جبال "عطشانة" غرب مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت - أن طيران الجيش والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية دقيقة ضمن عمليات "الإنذار الأخير" في تلال عطشانة؛ أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا، وتدمير ثلاثة أوكار لعصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الضربات جاءت كغطاء جوي لتنفذ الفرقة عشرين اللواء 66 عملية تفتيش واسعة في تلال الجبال وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات نينوي اللواء نجم عبدالله الجبوري ونائبه وقائد الفرقة.

يذكر أن طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ ضربات جوية على أوكار تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها؛ حيث تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصره.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ يوم

مستقبل نتنياهو

منذ يومين

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ 3 أيام

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 5 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ اسبوع

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

الآن

بث مباشر.. برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم HD

البحرين المحطة الثانية في جولة ولي العهد السعودي

6 مدربين أجانب لخلافة كارتيرون على رأسهم الفرنسى هيرفى رينارد

جماهير ريفربليت تعتدي على حافلة بوكاجونيور برذاذ الفلفل

ads
الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف

الأهلي يعلن توقيع عقوبات مغلظة على حسام عاشور ومؤمن زكريا

"فتنة الجماعة".. الباز: الإخوان لن ينسوا لشيخ الأزهر مشهد 3 يوليو

ألبومات الصور

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

كواليس ليلة رعب سكان فيصل بسبب ميل برج سكىنى (صور)

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

إلزام أحمد عز بدفع 36 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لتوأم "زينة"

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف

الأهلي يعلن توقيع عقوبات مغلظة على حسام عاشور ومؤمن زكريا

"فتنة الجماعة".. الباز: الإخوان لن ينسوا لشيخ الأزهر مشهد 3 يوليو

ads
كشكول

بالصور.. نموذج الرئاسة الأمريكية ينظم ندوة عن الأنشطة الطلابية باقتصاد القاهرة

غدًا.. بدء المسح الطبى لطالبات الدراسات الإسلامية بالمنوفية

الخميس.. انطلاق مسابقة "الأربعين النووية" بالدراسات الإسلامية للطالبات

"عطا" مديراً لمركز البحوث الهندسية بجامعة طنطا

"أفريقيا الماضي والحاضر والمستقبل".. منتدى أفريقي بجامعة طنطا

الأمصار

تأجيل مباراة بوكا جونيورز وريفيربليت بسبب الشغب

أمريكا تغلق سفارتها في الكونغو بسبب عمل إرهابي محتمل

رئيس زيمبابوي السابق يفقد القدرة على الحركة

محمد بن سلمان يزور البحرين في ثاني جولاته العربية

اليابان تعتزم البحث عن مياه على سطح القمر عام 2023

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

ads
منوعات

دراسة: أصحاب الصور الملونة على إنستجرام يعانون من الوحدة

بعثة يابانية للبحث عن الماء في القمر

مشاكل تؤرق مالكي الهواتف الذكية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

فحص للدم يكشف سرطان المبيض في مرحلته الأولى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎