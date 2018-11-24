الدفاع العراقية: مقتل 14 إرهابيا في غارات غرب الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 14 إرهابيا جراء غارات نفذها قوات الجيش والتحالف الدولي في جبال "عطشانة" غرب مدينة الموصل.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت - أن طيران الجيش والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية دقيقة ضمن عمليات "الإنذار الأخير" في تلال عطشانة؛ أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا، وتدمير ثلاثة أوكار لعصابات "داعش" الإرهابية.



وأوضحت أن الضربات جاءت كغطاء جوي لتنفذ الفرقة عشرين اللواء 66 عملية تفتيش واسعة في تلال الجبال وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات نينوي اللواء نجم عبدالله الجبوري ونائبه وقائد الفرقة.



يذكر أن طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ ضربات جوية على أوكار تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها؛ حيث تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصره.