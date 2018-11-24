يلا شوت الجديد| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 24 / 11 / 2018 الدوري الاسباني
يلتقي فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن أحد مباريات الدوري الأسباني الدرجة الأولي، الفريق الكتالوني في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق وذلك ضد نادي أتلتيكو مدريد، في لقاء سيكون تكسير عظام، فالمنتصر الوحيد منه سيكون المتواجد في المركز الثالث أو علي الأقل الفائز من الفرق التي تملك نفس رصيد في المركز الثالث، فمن سيتقدم علي حساب أحد الفريقين، أو كلاهما في حال التعادل، فمن الممكن أن يتواجد البرسا والأتلتيكو في مراكز متأخرة في حال فوز كلا من إشبيلية وديبورتيفو ألافيس باللقاءات الخاصة بهم، فمن سيحسم هذه المواجهة القوية للغاية.