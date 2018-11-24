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السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:18 م

محمد الباز يحذر الأزهر من نصب الإخوان باسمه (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2409611

وجه محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة إلى المسؤولين في الأزهر، يحذرهم، من أن الإخوان أنشأوا مؤسسة باسمه في السويد.

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن الكاتب ماجد حبته، اكتشف أن الإخوان أنشأوا مؤسسة في السويد في 1997 أسموها مؤسسة الأزهر الإخوانية.

وأردف الباز: "هذه المؤسسة الأزهرية لا يعرف عنها شيء، ولا علاقة له بها، وأرجو من المسؤولين في المشيخة الانتباه لها".

وأشار الباز، إلى أن الإخوان أسسوا تلك المؤسسة وانبثق منها الرابطة الإسلامية ومجلس الأئمة، وهما يتبعان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومسؤول عنها الصومالي بشير أمان.

كما ذكر أن الشرطة السويدية اعتقلت أعضاء المجلس التأسيسي لمدرسة الأزهر الإخوانية، التي تقوم بغسيل الأموال، وذلك لأنهم وجدوها تعلم الأولاد العداء ضد المجتمعات، ما دفع وزارة الدفاع السويدية لمطالبة الاتحاد الأوربي باتخاذ إجراءاته لرصد آلية تمويل المؤسسة.

وطالب الباز، الأزهر بالتحرك ضد المؤسسة التي تحمل اسمه زورًا وبهتانًا، قائلًا: "الجماعة تستغل اسمكم".


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