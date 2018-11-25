شاهد.. هكذا احتفل محمد صلاح بهدفه فى مرمى واتفورد

نشر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الأنجليزي، صور جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أثناء مشاركته مع الريدز أمام نادي واتفورد الأنجليزي.



وقاد الفرعون المصري محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على واتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".



وتمكن محمد صلاح من التسجيل في شباك واتفورد للمباراة الثالثة على التوالي، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في شباك واتفورد خلال 3 مباريات بمسابقة الدوري الأنجليزي الممتاز "البريميرليج".





