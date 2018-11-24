الطاعنون على انتخابات "الوفد" يوافقون على "دعوة أبوشقة" بشرط

عقد عدد من قيادات حزب الوفد، من الطاعنين على نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعًا مغلقًا صباح اليوم، لمناقشة قرارات الفصل التي صدرت من قبل المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، تجاه بعضهم والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.



وخلص الاجتماع إلى اتخاذ عدد من القرارات من بينها إلغاء قرار الفصل تجاه 6 من قيادات الحزب الذي صدر من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، باعتبار أن الهيئة العليا لم تنته من عملها حتى يوم 26 مايو عام 2019 حسب تعبيرهم، كما وافق الحاضرون بالإجماع على قبول دعوة رئيس حزب الوفد التي أشار إليها أمس الجمعة لحل الأزمة الحالية، ولكن في حضور الهيئة الاستشارية لحزب الوفد برئاسة السيد عمرو موسى رئيس الهيئة الاستشارية للحزب.



