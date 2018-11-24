شالكة يحقق فوزا كبيرا على نورنبيرج 5-2 في الدوري الألماني

حقق فريق شالكه فوزا كبيرا على ضيفه نورنبيرج بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل خماسية شالكه، ستيفين سكرزيبسكي "هدفين" في الدقيقتين 26 و84، وأمين حارث في الدقيقة 32، وبينجامان ستامبولي في الدقيقة 40، وجويدو برجشتالر في الدقيقة 70، وباستيان اكزيبكا في الدقيقة 93، بينما أحرز هدفي نورنبيرج فيديريكو بالاسيوس في الدقيقة 38، وأدام زريلاك في الدقيقة 78.. وأكمل نورنبيرج اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه روبيرت باور في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد شالكه إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد نورنبيرج عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

