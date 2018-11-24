محمد الباز يفضح الإخوان ويكشف استغلالهم لشيخ الأزهر (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإخوان يتباكون ويزعمون أن هناك هجوما على شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، بينما هم أكثر جماعة أساءت لفضيلته.

وعرض الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مقطع فيديو قديم يفضح كذب وادعاءات الإخوان، حيث يظهر الفيديو تجاهل الرئيس المعزول محمد مرسي، لشيخ الأزهر في "الهايكستاب"، ورفضه السلام عليه.

وقال الباز: "سلم على من قبله، وتجاهل شيخ الأزهر، فلا يجب أن نخضع لمن يحرق البلد ويريد إشعال فتنة، ونقع في فخهم، فهم يزعمون أن هناك معركة، وأن شيخ الأزهر يدافع عن السنة، أما الرئيس يناصر القرآنيين، وهذا ليس حقيقيًا".



