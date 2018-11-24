Blaugrana سرعات متعددة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كورة جول Live

سرعات متعددة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كورة جول Live
مع قمة قسم الدرجة الأولى تبدو مفتوحة من أي وقت مضى ، فإن الصدام بين جانب العاصمة و Blaugrana قد اكتسب أهمية أكبر يستضيف أتليتكو مدريد ضيفه برشلونة يوم السبت المقبل في واندا متروبوليتانو حيث يسعى إلى تحقيق الفوز الذي يمكن أن يأخذهم إلى قمة جدول دوري الدرجة الأولى.
من خلال المباريات الإفتتاحية الـ12 للموسم ، تتصدر الدوري الإسباني أن تكون واحدة من أكثر الفرق انفتاحاً في الذاكرة الحديثة ، مع خمسة فرق مفصولة فقط بثلاث نقاط متجهة إلى عطلة نهاية الأسبوع وريال مدريد يترصدها مرة أخرى.
فقام دييجو سيميوني بقرع اللقب من عمالقة الكلاسيكو في موسم 2013-2014 ، وإذا تمكنوا من التغلب على برشلونة في نهاية الأسبوع ، فإن ذلك سيعزز الآمال بأنهم قد يفعلون ذلك مرة أخرى هذا المصطلح.
في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) ، يمكن مشاهدة اللعبة مباشرة وحسب الطلب باستخدام fuboTV (إصدار تجريبي مجاني لمدة 7 أيام).
يمكن للمستخدمين الجدد الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام من خدمة البث المباشر للرياضات ، والتي يمكن الوصول إليها عبر iOS و Android و Chromecast و Amazon Fire TV و Roku و Apple TV ، وكذلك على متصفح الويب.
ويحتل أتلتيكو مدريد مرتبة ضعيفة ، وفقاً لـ bet365 ، الذي يقدم فرصاً للفوز 2/1 عليه. يمكن دعم برشلونة بسعر 11/8 ، في حين أن التعادل هو 23/10.
قد يجلس برشلونة في قمة الدوري الاسباني ، ولكن ليس كل شيء بالضرورة في كامب نو ، حيث توجد حركات الاضطراب في الفريق.
لقد جعل أرتورو فيدال من الواضح تماما أنه يتوقع أن يبدأ كل مباراة ، في حين أن وصوله إلى مالكوم في الصيف هو شيء آخر جعله واضحًا أنه يريد المزيد من الوقت على أرض الملعب. دينيس سواريز هو شخص آخر يشعر بالاستياء ، في حين وصف والد ووكيل رافينيا الوضع الذي يواجهه ابنه حالياً في النادي بأنه "مجنون".
وعلى الرغم من أن هذه المجموعة تشكو من الكثير ، إلا أن هناك حالة مستمرة من عثمان ديمبيلي ، الذي ساهمت مشكلاته غير المشوشة خارج الميدان بلا شك في القضايا التي وجدها في تكرار أفضل شكل له بالنسبة ل Blaugrana.
في حين أن الهزيمة 4-3 على أرضه أمام ريال بيتيس قبل الاستراحة الدولية لم تكن بالضرورة مظهراً من مظاهر هذه المشاكل ، ليس هناك شك في أن رجال فالفيردي قد كافحوا للوصول إلى ذروتهم منذ تحطيم ريال مدريد 5-1 قبل شهر .
لقد كافح الفريق في مرمى ليونيسا الثقافية في بطولة كوبا ديل ري ، وتغلب على فوزه المحظوظ ضد رايو فاليكانو في الدوري الاسباني ، بينما تعادل 1-1 مع انترناسيونالي في دوري الأبطال.
اتليتيكو هي خطوة من هؤلاء المعارضين وتبقى كما في أي وقت مضى تحت قيادة دييغو سيميوني. الفوز لم يأت بسهولة كما كان يتمنى هذا المصطلح - لديهم ستة من 12 مباراة في الدوري - لكنهم عانوا من هزيمة واحدة فقط ولديهم أقوى سجل دفاعي في الدوري.
مع الضعف في برشلونة ، هذا هو نوع الموقف الذي تزدهر عليه سيميون عادة ، وإذا ما أرادوا التقدم بجدية لللقب مرة أخرى هذا الموسم ، فإن الفوز على الكاتالونيين سيكون نقطة انطلاق رائعة.