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السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:02 م

Blaugrana سرعات متعددة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كورة جول Live

Blaugrana سرعات متعددة
الدستور الرياضي
dostor.org/2409595

سرعات متعددة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كورة جول Live

مع قمة قسم الدرجة الأولى تبدو مفتوحة من أي وقت مضى ، فإن الصدام بين جانب العاصمة و Blaugrana قد اكتسب أهمية أكبر يستضيف أتليتكو ​​مدريد ضيفه برشلونة يوم السبت المقبل في واندا متروبوليتانو حيث يسعى إلى تحقيق الفوز الذي يمكن أن يأخذهم إلى قمة جدول دوري الدرجة الأولى.

من خلال المباريات الإفتتاحية الـ12 للموسم ، تتصدر الدوري الإسباني أن تكون واحدة من أكثر الفرق انفتاحاً في الذاكرة الحديثة ، مع خمسة فرق مفصولة فقط بثلاث نقاط متجهة إلى عطلة نهاية الأسبوع وريال مدريد يترصدها مرة أخرى.

فقام دييجو سيميوني بقرع اللقب من عمالقة الكلاسيكو في موسم 2013-2014 ، وإذا تمكنوا من التغلب على برشلونة في نهاية الأسبوع ، فإن ذلك سيعزز الآمال بأنهم قد يفعلون ذلك مرة أخرى هذا المصطلح.

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ويحتل أتلتيكو مدريد مرتبة ضعيفة ، وفقاً لـ bet365 ، الذي يقدم فرصاً للفوز 2/1 عليه. يمكن دعم برشلونة بسعر 11/8 ، في حين أن التعادل هو 23/10.

قد يجلس برشلونة في قمة الدوري الاسباني ، ولكن ليس كل شيء بالضرورة في كامب نو ، حيث توجد حركات الاضطراب في الفريق.

لقد جعل أرتورو فيدال من الواضح تماما أنه يتوقع أن يبدأ كل مباراة ، في حين أن وصوله إلى مالكوم في الصيف هو شيء آخر جعله واضحًا أنه يريد المزيد من الوقت على أرض الملعب. دينيس سواريز هو شخص آخر يشعر بالاستياء ، في حين وصف والد ووكيل رافينيا الوضع الذي يواجهه ابنه حالياً في النادي بأنه "مجنون".

وعلى الرغم من أن هذه المجموعة تشكو من الكثير ، إلا أن هناك حالة مستمرة من عثمان ديمبيلي ، الذي ساهمت مشكلاته غير المشوشة خارج الميدان بلا شك في القضايا التي وجدها في تكرار أفضل شكل له بالنسبة ل Blaugrana.

في حين أن الهزيمة 4-3 على أرضه أمام ريال بيتيس قبل الاستراحة الدولية لم تكن بالضرورة مظهراً من مظاهر هذه المشاكل ، ليس هناك شك في أن رجال فالفيردي قد كافحوا للوصول إلى ذروتهم منذ تحطيم ريال مدريد 5-1 قبل شهر .

لقد كافح الفريق في مرمى ليونيسا الثقافية في بطولة كوبا ديل ري ، وتغلب على فوزه المحظوظ ضد رايو فاليكانو في الدوري الاسباني ، بينما تعادل 1-1 مع انترناسيونالي في دوري الأبطال.

اتليتيكو هي خطوة من هؤلاء المعارضين وتبقى كما في أي وقت مضى تحت قيادة دييغو سيميوني. الفوز لم يأت بسهولة كما كان يتمنى هذا المصطلح - لديهم ستة من 12 مباراة في الدوري - لكنهم عانوا من هزيمة واحدة فقط ولديهم أقوى سجل دفاعي في الدوري.

مع الضعف في برشلونة ، هذا هو نوع الموقف الذي تزدهر عليه سيميون عادة ، وإذا ما أرادوا التقدم بجدية لللقب مرة أخرى هذا الموسم ، فإن الفوز على الكاتالونيين سيكون نقطة انطلاق رائعة.

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