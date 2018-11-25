القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:19 ص

338.10 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم

338.10 دولار.. سعر
هويدا سعيد
dostor.org/2409539

تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الأحد، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.

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