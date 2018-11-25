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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:26 ص

أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ913 جنيهًا

أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
هويدا سعيد
dostor.org/2409525

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الأحد، وسجل سعر الأسمنت المسلح 913 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسيك 868 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المهندس 883 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 860 جنيهًا للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 913 جنيهًا، وأسمنت طرة 898 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 868 جنيهًا، وأسمنت حلوان 895 جنيهًا، كما بلغ أسمنت السويس 890 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض
وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2000 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2000 جنيه، وسوبر سيناء 1980 جنيهًا، ورويال العادة 2000 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط
كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 800 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 800 جنيه للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 800 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم
سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 900 جنيه للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيه للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 910 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 940 جنيهًا للطن.

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