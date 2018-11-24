بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت yallashoot

خدمة البث المباشر، ويقدم بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، على ملعب مونيمونتال، اليوم السبت، في إياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب بومبونيرا، ما يجعل لقاء الإياب مفتوحا على جميع الاحتمالات، خاصة وأن قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في حالة التعادل غير مطبق.مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في نهائي كأس الليبرتادوريس، البث المباشر لتلك المواجهة سنقدمه لكم مباشرة برابط بدون تقطيع وبجودة عالية كورة اون لاين، ويأمل كلا الفريقين من خلال تلك المواجهة لحسم اللقب لصالحة خاصة في ظل الشغف الجماهيري المتبادل والعداوة الأزلية.

شاهد بث مباشر لـ"سوبر كلاسيكو" الأرجنتين مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف كورة اونلاين

يبدأ موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري للقاء.

هناك عداوة كبيرة بين الفريقين ولذلك المباراة بين بوكا جونيورز وريفر بليت لديها ترتيبات أمنية خاصة وقد اجتمع كلا من رئيسا الناديين من اجل تهدئة الأوضاع داخل البلاد.

أكدت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن الآلاف من جماهير بوكا جونيورز حرصوا على دعم اللاعبين، قبل التوجه إلى الملعب، حيث يمنع دخول جماهير الفريق الزائر للملعب خوفا من وقوع أي أعمال شغب.

وحددت الشرطة الأرجنتينية ميدان "أوبليسك" لجماهير بوكا جونيورز للاحتفال في حالة الفوز باللقب، إذ إن ملعب "بومبونيرا" لن يفتح للاحتفالات.

ويأمل فريق ريفر بليت في خطف بطاقة العبور لكأس العالم للأندية بعد المباراة التاريخية التي لعبها في الذهاب على ملعب بوكا.

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت يلا شوت مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت كورة لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت كورة ستار مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت كورة اون لاين مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم مشاهدة كأس الليبرتادوريس مشاهدة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت مباشر ماتش بوكا جونيورز وريفر بليت مباراة بوكا وريفر بليت مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يلا شوت مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر مجانا مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر



