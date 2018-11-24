بث مباشر |kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star |كورة لايف

نقدم رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في ، البث المباشر لتلك المواجهة سنقدمه لكم مباشرة برابط بدون تقطيع وبجودة عالية كورة اون لاين، ويأمل كلا الفريقين من خلال تلك المواجهة لحسم اللقب لصالحة خاصة في ظل الشغف الجماهيري المتبادل والعداوة الأزلية.

شاهد بث مباشر لـ"سوبر كلاسيكو" الأرجنتين مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف كورة اونلاين

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى العاشرة مساء اليوم، السبت، صوب ملعب "المونومينتال" لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين عملاقي الكرة الارجنتينية ريفربليت وبوكا جونيورز فى "إياب" نهائى كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية".

يلا شوت Boca بث مباشر بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، ما يجعل جميع الاحتمالات واردة في مباراة اليوم.

يلا شوت Boca بث مباشر بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

يخوض بوكا جونيورز النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة تربع على عرشها ست مرات، مما يضعه على بُعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه.

يلا شوت Boca بث مباشر بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

ولم يتذوق البوكا طعم الحصول على كأس ليبرتادوريس منذ عام 2007، بينما توج ريفر بليت بأخر ألقابه فى عام 2015.

وتعد هذه المرة الاولى فى تاريخ بطولة كأس ليبرتادوريس "دورى ابطال أمريكا الجنوبية" التى انطلقت عام 1960 التى يلتقى فيها عملاقى الأرجنتين فى نهائى المسابقة، علماً بأن أندية الارجنتين هى الأكثر تتويجاً بلقب تلك البطولة "25 مرة" متفوقة على أندية البرازيل التى توجت باللقب فى 18 مناسبة.

يلا شوت Boca بث مباشر بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

وضمت قائمة بوكا جونيورز لمباراة اليوم كلاً من، أندرادا، روسي، لامبي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: ماجالان، جولتز، أولازا، بافريني، إزيكيردوز، إيمانويل ماس، جارا، وفي الوسط جاجو، بيريز، باريوس، نانديز، فيا، ألميندرا، رينوسو، كاردونا، وفي الهجوم: تيفيز، بافون، بينديتو، أبيلا، زاراتي، إسبينوزا.

يلا شوت Boca بث مباشر بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

وجاءت قائمة ريفر بليت كالتالي: فرانكو أرماني، جيرمان لوكس، إنريكي بولونيا في حراسة المرمى، وفي الدفاع: جوناتان مايدانا، خافيير بينولا، جونزالو مونتيل، ميلتون كاسكو، لوكاس مارتينيز، كوراتا، خورخي موريرا، لوتشيانو لولو، ناهويل جاياردو، كيفين سيبيل، وفي الوسط: ليوناردو بونزيو، جونزالو مارتينيو، إزكويل بلاسيوس، إيجناسيو فرنانديز، إنزو بيريز، خوان كينتيرو، برونو زوكليني، كاميلو مايادا، نيكولاس دي لا كروز، سانتياجو سوسا، كريستيان فيريرا، وفي الهجوم: لوكاس براتو، رودريجو مورا، سانتوس بوري، إيجناسيو سكوكو، جوليان ألفاريز، بنجامين.

يلا شوت Boca بث مباشر بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

يبدأ موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري للقاء.

يلا لايف (الآن) مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز

وكان لقاء الذهاب بين بوكا جونيورز وريفر بليت في ملعب الأول قد أنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، وسيكون مطالب أحد الفريقين بتحقيق الفوز من أجل تحقيق اللقب، حيث أن لوائح البطولة تنص على عدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، وهو الأمر المختلف في نظام الليبرتادوريس.

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سنضع لكم رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت قبيل دقائق من بداية اللقاء، كل ما عليك هو تحديث الصفحة باستمرار في حال توقف البث لديك.

يلا لايف (الآن) مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف

هناك عداوة كبيرة بين الفريقين ولذلك المباراة بين بوكا جونيورز وريفر بليت لديها ترتيبات أمنية خاصة وقد اجتمع كلا من رئيسا الناديين من اجل تهدئة الأوضاع داخل البلاد.

يلا لايف (الآن) مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف



