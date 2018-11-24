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السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:46 م

مقتل 47 من "سوريا الديمقراطية" في هجوم لداعش شرق الفرات

مقتل 47 من سوريا
محمد عمر
dostor.org/2409485

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 39 من عناصر داعش و47 على الأقل من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، جراء أعمال القتال التي شهدتها المحاور في محيط الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم بشرق نهر الفرات.

أوضح المرصد السوري في بيان، مساء اليوم، أن داعش بدأ فجر اليوم شن هجومه العنيف عبر الالتفاف على خطوط الجبهة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتوجه لحقل التنك النفطي الذي تتواجد فيه قاعدة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية ويتواجد بها مستشارون من التحالف الدولي.

وتسبب الهجوم في انسحاب عناصر "قسد" من المنطقة والتراجع إلى حقل التنك النفطي، كما هاجم التنظيم بأعداد كبيرة وصلت لأكثر من 500 مقاتل، غالبيتهم كانوا يستقلون دراجات نارية وعربات مصفحة.

وعمدت مجموعات التنظيم لقطع الطرق الواصلة إلى الجبهة المحيطة بجيبه الأخير في شرق الفرات، وجرت اشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" من جهة، وعناصر داعش من جهة أخرى، فيما عمد التحالف الدولي داخل حقل التنك إلى التمركز ضمن مجموعتين وبدأ عمليات قصف بالمدفعية، وتجاوز تعداد القذائف التي أطلقها التحالف الدولي أكثر من 210 قذائف، وسط غياب للطائرات الحربية لساعات بسبب استغلال التنظيم لسوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.

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