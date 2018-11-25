11022.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

بدأ منذ قليل، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول"مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت"، من أصل 12 دولة ...