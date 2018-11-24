اعتماد تشغيل 6 مدارس تمريض جديدة بكفر الشيخ

اعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، تشغيل 6 مدارس جديدة للتمريض بعدد من المراكز وهى مدرسة تمريض للبنين بمركز الحامول، ومدرسة تمريض للبنين بمنشأة عباس بمركز سيدي سالم، ومدرسة بلطيم للتمريض بنين، ومدرسة تمريض بنات ببرج البرلس، ومدرسة تمريض بنات بمطوبس، ومدرسة تمريض بنات بسيدي غازي.



وذكر بيان للمحافظة اليوم السبت أنه تمت الموافقة على افتتاح تلك المدارس من قبل الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة للعام الدراسي (2018-2019)، وتم تجهيز جميع المدارس بالجهود الذاتية طبقا للمواصفات القياسية.

