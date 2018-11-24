القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:41 م

ضبط كيلو وربع هيروين بحوزة تاجرين في الإسكندرية

ضبط كيلو وربع هيروين
عمرو المزيدي
dostor.org/2409479

شنّت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن حملة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة في عدد من المحافظات.

أسفرت تلك الحملات بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام عن ضبط (عاطلين ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة القسم حال استقلالهما سيارة (نقل الشرقية) وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.215 كيلو جرام، مبلغ مالى، و2 هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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