فشل اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، والتي عقدت أمس الجمعة واليوم السبت، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2771 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء، في الاجتماع الثاني للعمومية العادية.



ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية أمس، حيث حضر 2554 عضوا، فيما كان مقررا أن يحضر 50% +1 من إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لها التسجيل وهم 164936 عضوا.



وعقد اليوم الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، وكان مقررا أن يحضر 10% أو خمسة آلاف عضو؛ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني، وبعد تسجيل 2771 عضوا، لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.



وبناء على ذلك، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية، تفويض مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال كاملا عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث تتم إحالتهما للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهما للجهاز المركزي للمحاسبات.