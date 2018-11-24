القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:37 م

غياب أحمد فتحي ومحمد هاني عن مباراة الأهلي والمقاولون

محمد هاني
محمد هاني
dostor.org/2409473

أعلن خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب أحمد فتحي ومحمد هاني، لاعبي الفريق عن مواجهة نادي المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمود في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم السبت، إن الثنائي لن يكون جاهزا للتواجد في حسابات الجهاز الفني بسبب استكمال برنامجهما التأهيلي.

ويعاني أحمد فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، في حين يعاني محمد هاني من الإصابة في كاحل القدم.

وأضاف طبيب الأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق، بدأ اليوم للمرة الأولى تدريبات الجري بعد تعرضه للإصابة مؤخرا، موضحا أن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين للتعافي بشكل كامل من الإصابة والمشاركة في المباريات، خاصة أنه بدأ اليوم تدريبات الجري بشكل جيد دون الشكوى من الآلام.

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