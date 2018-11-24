بث مباشر ..مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 24-11-2018 في الدوري الإسباني

ننقل لكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع يلا شوت لنقل المباريات، ويدخُل الفريق الكتالوني المباراة ساعياً لمصالحة جماهيره بعد خسارته الماضية مما جعل الفارق يتقلص بينه وبين جميع ملاحقيه، فيما يسعى فريق أتلتيكو مدريد للإِنقضاض على صدارة ترتيب الدوري الإسباني في حالة فوزه في هذه المباراة.

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت 24/11/2018 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يحل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره فريق أتلتيكو مدريد في إطار منافسات الجولة الثالثة العاشرة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتُقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.

آخر استعدادات برشلونة لمُباراة أتلتيكو مدريد السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد السبت 24/11/2018 في الدوري الإسباني لكرة القدم

تابع لايف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مباشر، حيث يدخل الفريق الكتالوني مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 24 نقطة بعد مرور أول 12 جولة من بطولة الدوري الإسباني.

آخر إِستعدادات أتلتيكو مدريد قبل ملاقاة برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر، وسوف يدخل فريق أتلتيكو مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه الفريق الكتالوني، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 23 نقطة بعد مرور أول 12 جولة من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام المباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة

بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

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ويأمل برشلونة فى تحقيق الفوز بالمباراة وتوسيع الفارق بين أقرب منافسيه، فى حين يسعى أتلتيكو مدريد فى إنقاذ موسمه والتشبث بفرص استكمال المنافسة، برشلونة فى مواجهة أتلتيكو مدريد للابتعاد بالصدارة فى الأسبوع الثالث عشر.

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