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بث مباشر الان لايف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد HD يوتيوب بدون تقطيع مباشر

بث مباشر الان لايف
الدستور الرياضي
dostor.org/2409468

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 في الجولة الثالثة عشر من الدوري الأسباني الذي يشهد الكثير من المباريات القوية يلعب فيها فريق ريال مدريد خارج ملعبه مع إيبار، ويلعب فريق فالنسيا على ملعبه الميستايا مع فريق رايو فاليكانو، ويلعب فريق هويسكا مع فريق ليفانتي، والختام حين يلعب فريق أتلتيكو مدريد مع فريق برشلونة متصدر جدول ترتيب الليجا حاليا ويسعى للحفاظ على الصدارة واقتناص نقاط المباراة الثلاث من أتلتيكو المتواجد على بعد نقطة وحيدة فقط من الفريق الكتالوني حامل لقب الليغا الساعي لعدم التفريط في لقبه بسهولة هذا الموسم رغم المنافسة الكبيرة من كافة الفرق.

أتلتيكو مدريد يستضيف برشلونة في مباراة قوية يسعى فيها لاستغلال الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة يسعى بها لاقتناص الصدارة المتواجد فيها حاليا الفريق الكتالوني بفارق نقطة وحيدة عن كلا من أتلتيكو مدريد، إشبيلية، وديبورتيفو ألافيس، لذا ففوز أتلتيكو مدريد على البارسا سيحقق له الصدارة بانتظار نتائج سيفليا والافيس في نفس الجولة، ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة ممتلكا في رصيده 23 نقطة جمعها من خوض 12 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز ست مباريات، وتعادل في خمس مباريات، وخسر مباراة وحيدة، والفريق حقق فوز ثمين في اخر مبارياته في الليجا أمام بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الاخر فريق برشلونة يدخل المباراة متواجدا في صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 12 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في سبعة مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مبارتين، الأولى كانت أمام ليغانيس في الجولة السادسة خارج ملعبه بهدف وحيد مقابل هدفين، قبل أن يتلقى خسارته الثانية في الجولة الماضية على ملعبه الكامب نو أمام فريق ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة سجل فيها أهداف الفريق الكتالوني كلا من ميسي “هدفين” وفيدال، بينما سجل أهداف رفاق عيسي ماندي كلا من سيلسو وكاناليس وفيريو وخواكين ليفقد البلوغرانا ثلاث نقاط هامة تقلص فارق النقاط مع أقرب منافسيه إلى نقطة وحيدة فقط.

اتليتكو مدريد Vs برشلونة. البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 13). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . الملعب : واندا ميتروبوليتانو . المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة : 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:45 مساءاً بتوقيت مصر . 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:45 مساءاً بتوقيت العراق . 9:45 مساءاً بتوقيت السودان . 10:45 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:45 مساءاً بتوقيت تونس . 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:45 مساءاً بتوقيت المملكة المغربية . 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:45 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:45 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:45 مساءاً بتوقيت قطر. 7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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