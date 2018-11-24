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السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:29 م

بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم HD

بث مباشر مباراة بوكا
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نقدم رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في نهائي كأس الليبرتادوريس، البث المباشر لتلك المواجهة سنقدمه لكم مباشرة برابط بدون تقطيع وبجودة عالية كورة اون لاين، ويأمل كلا الفريقين من خلال تلك المواجهة لحسم اللقب لصالحة خاصة في ظل الشغف الجماهيري المتبادل والعداوة الأزلية.

 

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري للقاء.

يلا لايف (الآن) مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف

 

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز

وكان لقاء الذهاب بين بوكا جونيورز وريفر بليت في ملعب الأول قد أنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، وسيكون مطالب أحد الفريقين بتحقيق الفوز من أجل تحقيق اللقب، حيث أن لوائح البطولة تنص على عدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، وهو الأمر المختلف في نظام الليبرتادوريس.

 

بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يوتيوب

 

سنضع لكم رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت قبيل دقائق من بداية اللقاء، كل ما عليك هو تحديث الصفحة باستمرار في حال توقف البث لديك.

يلا لايف (الآن) مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف

 

هناك عداوة كبيرة بين الفريقين ولذلك المباراة بين بوكا جونيورز وريفر بليت لديها ترتيبات أمنية خاصة وقد اجتمع كلا من رئيسا الناديين من اجل تهدئة الأوضاع داخل البلاد.

 

 

يلا لايف (الآن) مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر .. لايف

 

 

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