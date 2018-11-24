القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:28 م

على طريقة لمجرد.. السجن لعازف لبناني تحرش بفرنسية

على طريقة لمجرد..
محمد مجدي
dostor.org/2409464

أصدرت محكمة فرنسية في مدينة كريتاي، قرب العاصمة باريس حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على الموسيقي الفرنسي لبناني الأصل إبراهيم معلوف إثر إدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة في الرابعة عشرة من العمر.

وقضت المحكمة بإلزامه بدفع غرامة بقيمة عشرين ألف يورو، وإدراج اسمه على القائمة الوطنية للأشخاص الضالعين في الاعتداءات الجنسية.

وبحسب الرواية التي أدلت بها الشابة البالغة من العمر اليوم 18 عاما، فإن عازف البوق الشهير قد تحرش بها في العام 2013، حين كان في الثالثة والثلاثين من العمر.

وتعاون معلوف مع أبرز الأسماء في مجال موسيقى الجاز بينهم عازف البوق وينتون مارساليس، كما أنه شارك في بعض من أبرز المهرجانات الموسيقية في فرنسا والعالم.

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